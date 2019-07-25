شكرا لقرائتكم خبر عن بكري: الإخوان تُشوّه تاريخ مصر بأموال قطر وتركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإخوان تحاول أن تشوّه تاريخ مصر بأموال قطر وتركيا من خلال مهاجمة ثورة يوليو 1952.

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وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان انخرطت في صفقة القرن قبل أن تعلن صفقة القرن.

وأكد أن جمال عبدالناصر قائد شجاع وكان صريحًا وواضحًا مع الشعب المصري وبنى الجيش المصري وأعاد تسليحه ودخل حرب الاستنزاف.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن الجيش المصري خير أجناد الأرض وقام ببنائه جمال عبدالناصر بعد نكسة 1967، وهو نفسه الجيش الذي انتصر في حرب أكتوبر 1973.