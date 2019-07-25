شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإسرائيلي: تصدير الغاز إلى مصر نوفمبر المقبل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقّع يوفال شانتي، وزير الطاقة الإسرائيلي، بدء تصدير الغاز إلى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال «شانتي»، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد في القاهرة، الخميس، إنه جرى اختبار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو مؤهل حاليًا للتصدير.

وأوضح أن الكميات المتفق على تصديرها لمصر تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب غاز سنويًا.

Advertisements

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن الجانب الإسرائيلي يبذل كل الجهود الممكنة للاستفادة من الغاز، وإن الفائدة ستعود على كل شعوب المنطقة.

وأوضح أن مصر أصبحت بمثابة مركز إقليمي للغاز، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو تصدير الغاز إلى أوروبا.

وذكر أن كلا من مصر وإسرائيل وقبرص ستشهد إنتاج كميات هائلة من الغاز، كما أوضح أن إسرائيل ستقوم بتصدير الغاز من خلال الأنابيب ومصانع الإسالة، وهو ما سيشجع الشركات لمزيد من الاكتشافات للغاز في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.

وأرجع «شانتي» الدعم الذي يشهده المنتدى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لما توفره هذه المنتديات من تعاون في تلك المنطقة.