شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُدشن تشغيل 15 أتوبيسًا كهربائيًا في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، الخميس، 15 أتوبيسًا كهربائيًا للعمل بالمحافظة، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ الإسكندرية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أنه فيما يخص تحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين، فقد تم توريد ١٥ اتوبيساً كهربائياً، من إنتاج شركة BYD الصينية، لافتًا إلى أن الأتوبيسات مكيفة ومزودة بعدد ٦ كاميرات داخلية، ويعمل الأتوبيس بعدد ٢ موتور قدرة كل منهما١٥٠ كيلووات، وأنه يتم الشحن بواسطة شاحن خاص قدرة ٨٠ كيلووات (3-4 ساعات)، والبطاريات ليثيوم حديد فوسفات – يكفي لمسافة ٢٥٠ كم، والأتوبيس مزود بنظام GPS، ومجهز لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يمكن تحرك الأتوبيس والأبواب مفتوحة.

وأبدى رئيس الوزراء سعادته بهذه الخطوة المهمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع كبير لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز)، وتضع على أجندة اهتماماتها أيضا توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، واستخدام هذه السيارات.

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كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروعات التطوير التي تم تنفيذها من مدخل مدينة الإسكندرية بالطريق الصحراوي وحتى الكورنيش والمنطقة حول استاد الإسكندرية، واستمع إلى عرض تفصيلي بشأن أعمال التطوير، حيث أشار المحافظ إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية لاستاد الإسكندرية، موضحاً أنه تمت إعادة تأهيل الطرق من مدخل المدينة أمام كارفور، مروراً بطريق قناة السويس، وصولاً إلى طريق الكورنيش، من خلال أعمال إعادة تأهيل الطرق من رصف وإعادة تأهيل الأرصفة، وإصلاح وتركيب البلدورات، ودهان للأسوار المطلة على الطريق وأسفل الأنفاق وكباري المشاة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التخطيط والدهان للشوارع وأماكن مرور المشاة.

كما سلط "قنصوة" الضوء على أعمال رفع كفاءة الطرق المحيطة باستاد الإسكندرية ومواقع التدريب، موضحًا أن إجمالي أطوال الشوارع التي تم رفع كفاءتها بلغ ٨٥٠٠ متر طولي، منوهًا بأنه قد تم الانتهاء من جميع أعمال إعادة تأهيل الطرق من رصف وتبليط الأرصفة، وإصلاح وتركيب البلدورات والدهان، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف دوران باب شرقي من نفق قناة السويس، وأعمال طبقة ترميم شارع سليمان يسري من البطالسة حتى باتريس لومومبا، وأعمال رصف طريق باتريس لومومبا، وأعمال رصف طريق سليمان يسري، وأعمال رصف طريق عبدالله علي حسن.

وتطرق إلى أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه عقب مراجعة موقف الأعمال المطلوبة بالمنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية تم إصدار أمر إسناد لشركة المقاولون العرب لرفع كفاءة المنطقة واشتملت الأعمال التي تم تنفيذها على تركيب إنترلوك لكل الأرصفة المحيطة بالإستاد بإجمالي مسطح ٤٢٠٠ م، وتركيب بردورات بمحيط الاستاد بأطوال ١٥٠٠ م طولي والربط على منسوب شنايش الأمطار وإجراء الاختبارات اللازمة لذلك، ومد وتركيب كابلات للإضاءة العامة بمحيط الأرصفة الملاصقة للاستاد وحديقة الاستاد، وتوريد وتركيب أعمدة ديكورية زخرفية بعدد ١٤٢ عمودًا بأطوال مختلفة، بالإضافة إلى عدد ٢ عمود هايمست.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير وتأهيل حديقة الاستاد المواجهة بالكامل لتكون الحديقة على مسطح ٤٧٠٠ م ٢ بها نافورة على أحدث تصميم وممرات للمشاة واستراحات للمارة، بالإضافة إلى تنفيذ جراجات لتستوعب عدد ٤٠ أتوبيسا وعدد ١٠٠ سيارة مزودة بعدد ٨ بوابات إلكترونية.