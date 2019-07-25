شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: الانتهاء من 7 مشروعات صرف صحى بتكلفة 189 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الانتهاء من تنفيذ عدد 7 مشروعات صرف صحى ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الأول بتكلفة تصل إلى نحو 189 مليون جنيه بدائرة المحافظة، تم الإنتهاء من عدد منها وجارى الإنتهاء من الباقى، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي المهمّ.

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وشدد «المحافظ» في بيان، الخميس، على ضرورة متابعة كافة المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمنى المحدد لنهوها وأهم المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها للانتهاء منها في المواعيد المحددة، مؤكدًا على أهمية تلك المشروعات لتحسين البنية الأساسية وتدعيم القرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ووجه بتضافر كافة الجهود والإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، أن تلك المشروعات هي مشروع صرف صحي قرى النخلة القبلية والنخلة البحرية واسماعيل المعلم ومظلوم عمر بمركز ومدينة أبوحمص لخدمه ٣٥ ألف نسمة بتكلفه ٢٦ مليون و٩٤٦ ألف و٣٩٩جنية، ومشروع الصرف الصحي لقرى لتمامة وعزبة نصر الله وعزبة طعيمة وعزبة كوم سيف وعزبة مصباح وعزبة الفقهاء وعزبة على حبيب وعزبة جرار وعزبة الخولي وعزبة جماليصو وعزبة جاد الله زيد وسيدي عيسى بمركز ومدينة أبوحمص وذلك لخدمة عدد ٣٩ الف نسمة بتكلفة ٥٠ مليون و١٩٤ ألف و٨٤٦ جنيه، ومشروع صرف صحي قرى كفر نكلا وليديا وكومبو ولطفي بمركز ومدينة المحمودية لخدمه ٢٣ ألف نسمة بتكلفة ٣١ مليون ٢٩٣ ألف جنية.

وأضاف «نشأت» أن المشروعات تشمل أيضًا مشروع صرف صحي قرى منصور بريدان والحاج حسين والنمامسة بمركز ومدينة أبوحمص وذلك لخدمة عدد ٣٠ ألف نسمة بتكلفة ٣٧ مليون ٧٣٣ ألف و٦٤٠جنيه، ومشروع صرف صحي قرى عزبة سميحة وعزبة الخضراوى وعزبه أبوخميس وعزبة العزبة الجديدة بمركز ومدينة أبوحمص بتكلفة ١٧ مليون و٥٥ ألف و٥٣٧ جنيه، ومشروع صرف صحي قرية كوم النص بمركز كفر الدوار لخدمة ٥٠٠٠ نسمة بتكلفة ١٦ مليون و٣٠٥ ألف و٧٦٢ جنيه ومشروع صرف صحي قرية الشويكى لخدمة ٢٠٠٠ نسمة بتكلفة ٩ مليون و٣٢١ ألف و٤١٣ جنية.