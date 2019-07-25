شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق المنيب والقصبجي وجسر الكونيسة ومتفرعاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بأعمال إصلاح تسريب بالعداية النفقية أسفل السكة الحديد بميدان المنيب، مما يضطرها لقطع المياه ولمدة 8 ساعات تبدأ الـ 10 مساء يوم غد الجمعة الموافق 26/7/2019، حتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 27/7/2019 .

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (المنيب – القصبجى – جسر الكونيسة) ومتفرعاتها.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى المناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن (125).