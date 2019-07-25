شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة القبرصي: بدء إسالة الغاز في مصر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع يورجوس لا كتوبريس، وزير الطاقة القبرصي، أن يصل غاز قبرص إلى مصر عام 2024، مشيرًا إلى أنه من المقرر إسالته في محطات الإسالة بهدف تصديره.

وأضاف وزير الطاقة القبرصي، خلال مؤتمر صحفي لمنتدى غاز شرق المتوسط، أن هناك حجمًا كبيرًا من التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالغاز.

وأشار إلى العمل على الانتهاء من خطة تطوير خط أنابيب الغاز لنقل الغاز القبرصي من حقل أفرديت إلى مصانع الإسالة المصرية خلال الفترة المقبلة.