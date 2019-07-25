شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات الخاصة» يوافق على زيادة أعداد طلاب 4 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا، الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة فاروس بالإسكندرية.

في مستهل الجلسة، أشاد الوزير بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي الراقي لجامعة فاروس، موجهًا الشكر للقائمين عليها، مؤكدًا دور الجامعات الخاصة والأهلية في تقديم نمط تعليمي متميز، جنبًا إلى جنب مع الجامعات الحكومية والجامعات الدولية الجديدة.

كما شدّد الوزير على ضرورة التزام الجامعات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإسهام الجامعات بالمشاركة المجتمعية في تطوير العشوائيات وهي مسابقة بين الجامعات تشارك فيها الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء، وتدشين مسابقات في الأنشطة الطلابية، في الثقافة والفن والرياضة بين طلاب الجامعات الخاصة، والتنافس بين الجامعات الخاصة في إتمام الاستعداد لبداية العام الدراسي وتنظيم مسابقة بين الجامعات في هذا الصدد، إضافة إلى سرعة التحول الرقمي، لاختيار أفضل جامعة في الوصول للتحول الرقمي، والتحول لنمط الجامعات الذكية في أسرع ما يمكن، وميكنة طرق القياس والتقويم والامتحانات وتقديم الخدمات للطلاب إلكترونيا، ورقمنة المناهج التعليمية.

وأشار إلى أهمية التآخي بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر مع الجامعات الدولية ذات السمعة الممتازة عالميا، من أجل تطوير منظومة التعليم وتحسين جودته فيها، لتواكب الجامعات الخاصة والأهلية المصرية أحدث أنماط التعليم في الخارج، كما طلب الوزير أن تقدم الجامعات الخاصة والأهلية مقترحاتها بشأن مشروعات أو مبادرات تسهم في عملية التنمية الجارية في الدولة.

وقدّم د. شريف كشك، مستشار الوزير بالجامعة المصرية الصينية، والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، خلال الجلسة عرضًا لإنشاء نظام للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث يهدف النظام إلى التيسير على الطلاب وتفادى تكرار تقدم الطالب لأكثر من جامعة في نفس الوقت، وجعلها أكثر تنظيماً، حيث من شأن النظام الجديد تحديد الحد الأدنى لكل كلية في كل جامعة، ودفع رسوم التقدم إلكترونيًا، وترتيب رغباته بين الجامعات الخاصة والأهلية، وترتيب الطلاب بناءً على المجموع.

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وبعد انتهاء العرض، أكد الوزير ضرورة تطبيق تلك المنظومة بدءًا من العام الدراسي المقبل، لضمان الشفافية والنزاهة والعدالة بين الطلاب، وتلافي الأخطاء في عملية التنسيق، أسوة بما هو قائم في الجامعات الحكومية.

وأعلن الوزير تشكيل لجنة من الدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور عباده سرحان، والدكتور حاتم البلك، والدكتور خيري عبدالحميد لدراسة النظام المقترح وتطويره ومدى إمكانية تطبيقه، والمشاكل المحتملة للنظام، ووضع خطة زمنية محكمة لتطبيقه بدءًا من العام الدراسي المقبل.

ووافق المجلس على تقديم كل جامعة نسبة 5% كمنح مجانية من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة ماعدا كليتي الصيدلة وطب الأسنان، على أن تعلن الجامعة عن المنح المقدمة للطلاب على الموقع الإلكتروني لها، على أن يتقدم لها للجامعة بشكل مباشر للحصول على المنحة، ويتم اختيار الطلاب على أساس بحث اجتماعي دقيق ومحدد تجريه الجامعة ويثبت من خلاله عدم القدرة على سداد المصروفات، ويتقدم الطالب للحصول على المنحة من جامعة واحدة فقط، وتخصص عدد من المنح لأبناء الشهداء والمصابين ومن رجال الشرطة والجيش والمدنيين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء المحافظات الحدودية وهي (مطروح- وشمال سيناء- وجنوب سيناء- والوادي الجديد- والبحر الأحمر- وأسوان).

كما حثّ عبدالغفار رؤساء الجامعات الخاصة على زيادة أعداد الوافدين فيها، وتخصيص منح مجانية لأبناء الدول الأفريقية في ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا.

وعلى صعيد تطوير مناهج كلية الصيدلة، أشار الوزير إلى ضرورة تحديث مناهج الكلية، حيث أوضح أن لجنة قطاع الدراسات الصيدلية قدمت مقترحات لإعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يتفق مع الاتجاهات الحديثة للمهنة، الهدف منها إعداد صيدلي مصري قادر على العمل بكفاءة للعمل داخليا وخارجيا.

ووافق المجلس على زيادة أعداد الطلاب في كليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي والدولي، على أن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية، لتحديد أعداد الطلاب المقبولين في كل جامعة طبقا لإمكانياتها.

وأحيط المجلس علما بالقرار الجمهوري بتعديل قرار إنشاء جامعة هليوبوليس، كما أحيط المجلس علما بالقرار الوزاري ببدء الدراسة بكليتي العلاج الطبيعي والزراعة الحيوية بجامعة هليوبوليس اعتبارا من العام الجامعي 2018\2019.