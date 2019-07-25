"حاجة تفرح".. رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسًا بالكهرباء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
بث هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، "فيديو لايف"، من جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية، لتدشين منظومة جديدة لتشغيل أتوبيسات النقل الجماعي والتي تعمل بالكهرباء، وعددهم 15 أتوبيسًا جماعيًا، قائلا: "حاجة تفرح".
وأوضح يونس حسب الفيديو، أن الأتوبيسات الجديدة تضم باب لذوي الاحتياجات الخاصة لركوب عبر السيارة الخاصة بهم، مؤكدا أن ذلك يعد إنجازا كبيرا يضاف لإنجازات المصريين.
وشملت الجولة تفقد تطوير منطقة استاد الإسكندرية، التي جرت قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، موضحا أنه إنجاز كبير يضاف لإنجازات المصريين.
وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حيث شملت الزيارة المنطقة الحرة بمنطقة العامرية، حيث كان في استقباله الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، ونائبه أحمد جمال.
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