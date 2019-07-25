العودة من الباب الكبير.. اللواء "السبيلي" ثعلب مباحث الجيزة الجديد (بروفايل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 سنوات من العمل الشرطي وتحديدا في البحث الجنائي كرئيسا لمباحث الدقي بفرقة وسط الجيزة ذاع معها صيته، بات معروفا لدى الأهالي والقيادات الأمنية على حد سواء حتى عُرف بين زملائه -آنذاك- بأنه "ثعلب المباحث" وسط تنبؤات بمستقبل باهر، تلك النبوءة التي تحققت بعد نحو 12 عاما ليعود ضابط المباحث إلى داره من "الباب الكبير" رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

عام 2004 كان الضابط محمود السبيلي رئيسا لمباحث الدقي، ونجح في فرض سيطرته عل الحي الراقي في غضون فترة وجيزة من توليه المنصب، لاسيما أن تلك البقعة من المحافظة تحظى باهتمام بالغ من القيادات الأمنية إذ تضم العديد من السفارات ويقطنها رجال أعمال ومشاهير من عالم الفن والرياضة.

بحلول عام 2007 صدر قرارا بترقية "السبيلي" ليشغل منصب مفتش مباحث قطاع أكتوبر خاصة مع زيادة الكثافة السكانية لتلك المدينة ليواصل "ثعلب المباحث" نجاحاته في طريقه إلى بلوغ أعلى المناصب لتكون أولى خطواته بانتدابه للعمل في قطاع الأمن العام، وأسندت له مهمة الإشراف على بعض القضايا الشائكة في محافظة الجيزة.

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في غضون فترة قصيرة تم ترقية الضابط محمود السبيلي ليشغل منصب مفتش الأمن العام بمديرية أمن الجيزة، ثم مشرفا على الأمن العام بمحافظتي القاهرة والجيزة ليلمع اسم اللواء محمود السبيلي في سماء وزارة الداخلية وسط إشادة من مديريه لتفانيه في العمل والتزامه بتطبيق القانون بحزم.

في الرابع من فبراير الماضي، عقدت وزارة الداخلية ندوة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" بأكاديمية الشرطة، اختير فيها "السبيلي" لتقديم شرح وافٍ عن أهمية إبلاغ الأهالي عن مستأجري الوحدات السكنية أولا بأول باعتبارها مأوٍ للمجرمين والعناصر الإرهابية.

بهدوئه المعتاد ومصطلحاته البسيطة ولغته البعيدة عن التعقيد، كشف اللواء "السبيلي" عن أن الحبس شهر أو الغرامة عقوبة تأجير شقة دون الإبلاغ، مطالبا بتغليظ العقوبة عن عدم إبلاغ عن الشقق المؤجرة، وأنه خلال عام 2018 تم فحص 310 ألف شقة مفروشة من بينها 5 آلاف و١٠٣ مخالفات.

سنوات طوال شغل خلالها اللواء محمو د السبيلي مناصب عدة حتى اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة معلنة عودة "ثعلب المباحث" إلى بيته القديم عبر "الباب الكبير" إذ تولى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.