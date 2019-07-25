اللواء هاني سعيد مديرا للحماية المدنية بالجيزة.. و"صادق" وكيلا للإدارة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهدت حركة التنقلات العامة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ترقية اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة ليشغل منصب وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية. وتولى اللواء هاني سعيد منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والإبقاء على اللواء أسامة فاروق كمدير للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة. جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية. وتركزت الحركة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، وذلك من خلال الترقية والمد لـ12154 ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعدًا للوزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن.

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