أخبار مصر | عاجل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قيامها بأعمال إصلاح تسريب بالعداية النفقية أسفل السكة الحديد بميدان المنيب، مما يضطرها إلى قطع المياه ولمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الـ 10 مساء يوم الجمعة الموافق 26/7/2019 وحتى الساعة الـ 6 صباح يوم السبت الموافق 27/7/2019.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (المنيب – القصبجى – جسر الكونيسة) ومتفرعاتها.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشات العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن (125).