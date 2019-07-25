أخبار مصر | رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيساً كهربائياً بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيساً كهربائياً بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، دشن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل 15 أتوبيساً كهربائياً للعمل بالمحافظة، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ الإسكندرية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أنه فيما يخص تحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين، فقد تم توريد ١٥اتوبيساً كهربائياً، من انتاج شركة BYD الصينية، لافتاً إلي أن الاتوبيسات مكيفة ومزودة بعدد ٦كاميرات داخلية، ويعمل الاتوبيس بعدد ٢ موتور قدرة كل منهما ١٥٠كيلو وات ، وأنه يتم الشحن بواسطةشاحن خاص قدرة ٨٠ كليو وات (3-4 ساعات)، والبطاريات ليثيوم حديدفوسفات – يكفي لمسافة ٢٥٠ كم، والأوتوبيس مزود بنظامGPS ، ومجهزلاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولايمكن تحرك الاتوبيس والابوابمفتوحة.

وأبدى رئيس الوزراء سعادته بهذه الخطوة المهمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع كبير لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز)، وتضع على أجندة اهتماماتها أيضا توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، واستخدام هذه السيارات.

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كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروعات التطوير التى تم تنفيذها من مدخل مدينة الإسكندرية بالطريق الصحراوي وحتي الكورنيش والمنطقة حول استاد الاسكندرية، واستمع إلي عرض تفصيلي بشأن أعمال التطوير، حيث أشار المحافظ إلي رفع كفاءةالطرق الرئيسية المؤدية لإستادالإسكندرية، موضحاً أنه تم اعادةتاهيل الطرق من مدخل المدينة امامكارفور، مروراً بطريق قناة السويس،وصولاً الى طريق الكورنيش، من خلالاعمال اعادة تأهيل الطرق من رصفواعادة تأهيل الأرصفة، واصلاحوتركيب البلدورات، ودهان للاسوارالمطلة على الطريق واسفل الانفاقوكباري المشاة، لافتاً إلي أنه تم الإنتهاء من أعمال التخطيط والدهان للشوارع وأماكن مرور المشاة.

كما سلط قنصوه الضوء علي أعمال رفع كفاءة الطرق المحيطةبإستاد الاسكندرية ومواقع التدريب ، موضحاً أن اجمالي اطوال الشوارعالتي تم رفع كفاءتها بلغ ٨٥٠٠ مترطولي، منوهاً إلي أنه قد تم الإنتهاء من جميع اعمال اعادة تأهيل الطرقمن رصف وتبليط الأرصفة، وإصلاح وتركيب البلدورات والدهان، حيث تم الإنتهاء من أعمال رصف دوران بابشرقي من نفق قناة السويس، وأعمالطبقة ترميم شارع سليمان يسري منالبطالسة حتى باتريس لومومبا، وأعمال رصف طريق باتريس لومومبا، وأعمال رصف طريق سليمان يسري، وأعمال رصف طريق عبدالله علي حسن.

وتطرق إلي أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بإستاد الإسكندرية، حيث تم الإشارة إلي أنه عقب مراجعةموقف الاعمال المطلوبة بالمنطقةالمحيطة بإستاد الاسكندرية تم اصدارامر اسناد لشركة المقاولون العرب لرفعكفاءة المنطقة واشتملت الاعمال التيتم تنفيذها على تركيب انترلوك لكافةالارصفة المحيطة بالإستاد بإجماليمسطح ٤٢٠٠ م، وتركيب بردوراتبمحيط الاستاد بأطوال ١٥٠٠ م طوليوالربط على منسوب شنايش الامطارواجراء الاختبارات اللازمة لذلك، ومدوتركيب كابلات للاضاءة العامةبمحيط الارصفة الملاصقة للاستادوحديقة الاستاد، وتوريد وتركيباعمدة ديكوريه زخرفية بعدد ١٤٢عامود باطوال مختلفة بالاضافة الىعدد ٢ عامود هايمست .

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء منتطوير وتأهيل حديقة الاستاد المواجهةبالكامل لتكون الحديقة على مسطح ٤٧٠٠ م ٢ بها نافورة على احدثتصميم وممرات للمشاة واستراحاتللمارة بالاضافة الى تنفيذ جراجات لتستوعب عدد ٤٠ اتوبيسا وعدد ١٠٠سيارة مزودة بعدد ٨ بوابات الكترونية.