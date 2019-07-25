أخبار مصر | رئيس الوزراء يفتتح منظومة أتوبيسات تعمل بالكهرباء في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يفتتح منظومة أتوبيسات تعمل بالكهرباء في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، منظومة تشغيل أتوبيسات النقل الجماعي بالكهرباء بمحافظة الإسكندرية، لعدد ١٤ أتوبيس.

وتفقد مدبولي الأتوبيسات واستمع لشرح حول عمل الأتوبيسات التي تضم مصعد خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تفقد المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية الذي أقيم عليه عدد من مباريات كأس الأمم الإفريقية منذ عدة أيام.