أخبار مصر | شاهد.. عملية إنقاذ "قبة سنجر المظفر" من المجاري بمنطقة السيوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. عملية إنقاذ "قبة سنجر المظفر" من المجاري بمنطقة السيوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية 100 صورة لعملية تنظيف قبة سنجر المظفر الواقعة في منطقة السيوفية، حيث تعاني القبة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وطفح المجاري، والتي كانت تغطي ما يقرب من الثلث الأسفل للقبة.

ومن ناحيته صرح عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بناء على توجيهات الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام قامت منطقة آثار جنوب القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة بتنظيف القبة والتي تخص سنجر المظفر أحد وزراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

وقبة سنجر المظفر عمرها 700 عام، وحملت اسم "دار الآخرة"، وهي توجد في المنطقة المعروفة بالسيوفية مجاورة لقصر الأمير طاز وفي مواجهة مستشفى الخليفة العام.

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وسنجر المظفر هو أحد وزراء مصر فى عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون المتوفى سنة 722هـ 1322م ودفن بها، وهي عبارة عن تربة بسيطة من الخشب عليها نص كتابي "هذا قبر العبد الفقير إلى ربه علم الدين سنجر المظفر توفى إلى رحمته 17 صفر 722، وعلى جوانبها الثلاثة الأخرى نقشت آيات من القرآن الكريم.

ومعماريًا القبة عبارة مبنى له واجه واحدة، يعلوها عتبة، ويعلوا المبنى قبة، وهي تبدو متهالكة، والقبة ضمن الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الآثار، عام 2015، لإنقاذ 100 مبنى أثري، بتمويل ذاتى من الوزارة.

وشهد عمليات التنظيف الجارية في القبة عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير القاهرة التاريخية الدكتور محمود عبد الباسط، ومدير عام آثار جنوب القاهرة الدكتور محمد رشيد، ومدير آثار جنوب ريحاب سعيد، ورجال أمن المنطقة وشركة التراث التي ستقوم بترميم القبة، حيث قام العمال الخاصين بالشركة بعمليات التنظيف.