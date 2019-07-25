مصر | محامية "فتاة العياط" تفجر مفاجأة بشأن آثار الجلد بأظافر المجني عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامية "فتاة العياط" تفجر مفاجأة بشأن آثار الجلد بأظافر المجني عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "دينا المقدم"، محامية القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" إن القتيل ويدعى "فهد الأمير" والشهير بـ "مهند"، تشاجر قبل الواقعة مباشرة في موقف السيارات بالعياط، وبناء عليه فمن المتوقع أن تكون آثار الجلد بأظافر المجني عليه لأحد الأشخاص الذين تشاجر معهم.

وأفادت محامية "فتاة العياط"، أنه بالرغم من أن القتيل أحدث تشاجرا منذ أسبوع، فمن المتوقع أن يظهر خلال التحقيقات الفترة القادمة وقائع أخرى تفيد التحقيقات بخصوص آثار الجلد، مضيفة أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالجلد في أظافر المجني عليه لم يحدد إلى الآن إذا كانت الآثار لذكر أم لأنثى، ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي.

وفجرت محامية "فتاة العياط" في وقت سابق مفاجأة لبوابة الخليج 365، تفيد بأن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مؤكدة أن مسار التحقيقات ستتغير بعد التقرير الطبي.

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وقالت "دينا المقدم" المحامية، بالقضية المشهورة إعلاميًا"فتاة العياط"، أن أميرة أحمد، التي تم اغتصابها من شاب بالعياط ويدعى "فهد الأمير" والشهير ب "مهند"عن طريق استدراجها لاستلام التليفون، كانت تعمل في وقت سابق بمصنع بالعاشر، وكان يوجد أتوبيس خاص بالمصنع يتم من خلاله نقل العاملين، فيما نفت ماقاله المحامي "أحمد مهران" محامي المجني عليه، أنها تعمل بالقاهرة عند شخص يدعى "الأخرس" وكانت تقيم عنده بعده أيام، وقبل الواقعة وهذا ما أكده والدها، أنها تركت مصنع العاشر منذ فترة وتعمل بالفيوم مكان إقامتهم.

وصرحت المحامية لـ"الخليج 365"، أن والد الفتاة كان على علم بـ"إبراهيم"، الذي تم استدراجها من الفيوم لمقابلتها، لأن كان تقدم هذا الشخص منذ سنة لخطبتها ولكنه رفض، فيما ظلت الفتاة بصحبته بعد رفض والدها، ولكن والدها كان لا يعلم ذلك.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس الشابين "وائل" 22 عامًا وصديقه الذي كان برفقته "إبراهيم" بعد معاونتهم مع المتهم "الأمير فهد" في استدراج الفتاة "أميرة"، بالإضافة لتجديد حبس الفتاة لحين ظهور تقرير الطب الشرعي، 15 يوم على ذمة التحقيقات.