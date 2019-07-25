مصر | النائب العام: مذكرة التفاهم مع النيابة الأمريكية تعد الأولى من نوعها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام: مذكرة التفاهم مع النيابة الأمريكية تعد الأولى من نوعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، أن مذكرة التفاهم التي أبرمها مع نظيره الأمريكي وليام بار للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الأمريكية، تعد الأولى من نوعها في سبيل في إطار الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم، ما له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وقال النائب العام، في بيان صحفي، إن بروتوكول التعاون يأتي في ظل برغبة الطرفين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون؛ وكذلك مد جسور التعاون بين البلدين، وتأكيدًا على الآثار المثمرة للتعاون القضائي، و دعمًا للتعاون المشترك وتعزيزًا لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة وإدخال التقنيات الحديثة.

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وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري، وقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأمريكي وليام بار في سبيل التعاون القضائي بين البلدين، ما يعد تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.

يذكر أن النيابة العامة المصرية وقعت العديد من مذكرات التعاون القضائي مع العديد من دول إفريقيا وأوروبا ودول في شرق آسيا.

وفي إطار تنامي دور النيابة العامة المصرية على الساحة الدولية، فاز المستشار نبيل أحمد صادق بإجماع الأصوات رئيسًا لجمعية النواب العموم العرب وممثلًا لهم في المحافل الدولية لما تبذله النيابة العامة المصرية في مجال مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.