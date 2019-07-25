شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الإرهاب في أسبوع: 6 عمليات إرهابية أودت بحياة 100 ضحية بـ 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية مؤشر الإرهاب الأسبوعي، الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 13 حتى 19 يوليو لعام 2019، حيث رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 6 عمليات إرهابية ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ما بين قتيل وجريح.

وأشار المرصد في بيان، الخميس، إلى أن تنظيمين إرهابيين قاما بتنفيذ هذه العمليات، وقد حلَّت «حركة طالبان» الأفغانية في المركز الأول بواقع 3 عمليات أودت بحياة 15 شخصًا وجرح 44 آخرين. وحل تنظيم «بوكو حرام» في المرتبة الثانية بواقع عملية إرهابية شنتها الحركة ضد قافلة إغاثية لمنظمة (العمل ضد الجوع) قرب بلدة داماساك بولاية بورنو في شمال شرق البلاد أسفرت عن مقتل سائق وأودت بحياة أحد العناصر وخطف ستة آخرين.

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وذكر المرصد أن أفغانستان احتلت المركز الأول من حيث أكثر الدول التي ضربها الإرهاب لهذا الأسبوع بواقع 3 عمليات نفَّذتها حركة «طالبان»، وكان أكثر هذه العمليات دمويةً تلك العملية التي ضربت منطقة «خكريز» بإقليم «قندهار»، وراح ضحيتها 11 من زوار ضريح «شاه أغا» أحد شيوخ الصوفية، في انفجار لغم أرضي مرت فوقه عربة كانوا يستقلونها.

وأوضح المرصد أنه لأول مرة منذ إعلان تنظيم داعش الإرهابي عما أسماها «الخلافة»، لم ينفذ التنظيم أي عملية إرهابية خلال فترة الرصد، وهو ما تعضده بيانات التنظيم وجريدته الرسمية «النبأ».

واختتم المرصد تحليله لأنماط العمليات الإرهابية لهذا الأسبوع اشتملت على (الهجمات المسلحة، انفجار بواسطة لغم والهجمات الانتحارية)، وكان أكثر هذه الأنماط استخدامًا الهجوم المسلح بواقع 60% من جملة أنماط العمليات، بينما حل في المرتبة الثانية والثالثة الانفجار بواسطة الألغام الأرضية والهجمات الانتحارية بنسبة 20%.