شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن تقدم مصر في مؤشر الابتكار العالمي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصول مصر على المرتبة 92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، وذلك بتقدم ثلاثة مراكز عن عام 2018.

وأكد الوزير أن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال آخر ثلاث سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016.

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وأشار د. عبدالغفار إلى أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة، لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين والباحثين.

وأضاف الوزير أن المؤشرات الفرعية أظهرت أيضًا أن ترتيب مصر متقدم في مؤشر البحوث والتطوير، حيث حصلت على المرتبة 55 عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن مؤشر الابتكار العالمى يُعد من المؤشرات الدولية المهمة التي يتم إصدارها سنويًا بالتعاون مع جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل المساعدة عليه.