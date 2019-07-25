شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ترقية أكثر من 12 ألف ضابط خلال حركة التنقلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019، والتي جاءت في إطارتطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .

وقالت الوزارة في بيان لها إن الحركة راعت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وراعت الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

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وأفادت الحركة أنه تم الترقية والمد 12154 ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعد وزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن.

وشملت الحركة تعيين اللواء أنور سعيد على، مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى، واللواء طارق علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء هشام نصر مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء طارق محمد حسونة مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء خالد شلبى، مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمد سالم عبدالوهاب جمعة مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء مجدى عامر مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء طارق جمال فهمى مجاهد مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء زكى أحمد أحمد محمد زمزم مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى، واللواء رضا سويلم مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء هانى جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

وشملت الحركة تعيين اللواءات طارق محيي مديرا لأمن القليوبية وعاطف مهران للرقية ومحمد خريصة لجنوب سينا، ومحمود خليل للمنيا، ورضا العمدة لمطروح.