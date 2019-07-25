شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام في جولة تفقدية بمصانع شركة راكتا لصناعة الورق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية والتي تشمل عددا من الشركات التابعة لمتابعة سير العمل والمشروعات المستقبلية، حيث قام بزيارة إلى الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا).
في مستهل زيارته، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من المهندس يسري المهداوي رئيس شركة راكتا لصناعة الورق حول الموقف الحالي للمعدات والماكينات والطاقة الإنتاجية والتحديات الراهنة إضافة إلى مشروعات التطوير والتي تقدر تكلفتها بنحو نصف مليار جنيه، وأبرزها تطوير الماكينة (3) والبدائل المتاحة لتمويل أعمال التطوير، ونظم التكاليف والتسعير.
ووجه الوزير بإعداد دراسة جدوى محدثة لمشروعات التطوير الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية وبما يمكنها من الوصول للمعدلات العالمية في استهلاك الطاقة لتلك الصناعة، والتوافق مع أحدث المعايير البيئية.
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