شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الداخلية.. «جعفر» للأمن الوطني و«صيام» لقطاع الأمن و«عز العرب» للسجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن تنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

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وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إن حركة التنقلات السنوية راعت المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وشهدت حركة التنقلات إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وشملت حركة تنقلات الشرطة 2019، تعيين اللواء عماد صيام، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء عادل جعفر، مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، مساعد الوزير للشئون القانونية، واللواء علاء الأحمدي، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد فوزي، مساعد الوزير للأمانة العامة، واللواء محمد زمزم للكهرباء، وتعيين اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، واللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح، واللواء مجدي المصري، للاتصالات، واللواء حمزه عباس للإدارة العامة لتصاريح العمل، واللواء ناصر محيي لإدارة الإعلام والعلاقات.

كما شملت الحركة تعيين اللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء، واللواء رضا سويلم مساعد منطقة سيناء، واللواء أشرف الجندي مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء نبيل سليم مديرا لمباحث القاهرة، واللواء جمال عبدالباري لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، واللواء خالد عبدالسلام الفيوم، واللواء طارق الفقي للأمن المركزي، واللواء هشام يحيي حقوق الإنسان، واللواء أسعد ذكير مدير أمن أسيوط، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، واللواء أشرف عز العرب للسجون، واللواء هشام نصر مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء رفعت خضر لشرطة النقل والمواصلات، فيما جدد وزير الداخلية ثقته في اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.