كشف العصابة الأردنية ومجزرة الرحاب.. أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، على الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وقرر وزير الداخلية تعيين اللواء أشرف الجندي مديرا لأمن الإسكندرية، خلفا للواء محمد الشريف الذي تم نقله مديرا لأمن الجيزة.

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شغل اللواء أشرف الجندي عدة مناصب أمنية بعدة قطاعات منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث مديرية أمن القاهرة.

وفي العام الماضي جرى تصعيده كنائب لمدير مباحث القاهرة، قبل صدور قرار من وزير الداخلية في 31 يوليو الماضي، بتعيينه مديرًا لمباحث العاصمة.

ونجح "الجندي" خلال عمله بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، أبرزها العصابة الأردنية بمدينة نصر، ومجزرة الرحاب، فضلا عن ضبط العديد من الخلايا الإرهابية.