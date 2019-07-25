تنقلات الداخلية: تجديد الثقة في "سليم" للأمن العام.. وتصعيد "الذكير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
جدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الثقة في اللواء علاء سليم، للاستمرار في منصبه، مساعدًا للأمن العام، ضمن حركة تنقلات وترقيات ضباط الوزارة لعام 2019.
وصَعد وزير الداخلية، اللواء أسعد الذكير من منصبه، مديرًا لمباحث أسيوط، إلى مديرًا لأمن المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن اللواء محمود توفيق اعتمد حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة في جميع محافظات مصر.
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