اللواء رفعت خضر مساعدًا للنقل والمواصلات.. و"عبد السلام" مديرًا لأمن الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
قالت مصادر أمنية، إن حركة وزارة الداخلية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، شملت ترقيات وتنقلات سنوية بين صفوف الضباط على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أنه تم تعيين اللواء خالد عبد السلام، مديرًا لأمن الفيوم، واللواء رضا سويلم مساعدًا للوزير لمنطقة سيناء، واللواء رفعت خضر مساعدًا لأمن النقل والمواصلات.
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