اختتام مبادرة "مفتش جديد" لرفع الوعي الصحي والمهني بالقوى العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

اختتمت وزارة القوى العاملة، مبادرة "مفتش جديد" لتفتيش السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالفيوم، بحضور مديرية بني سويف، بهدف رفع الوعي بين المفتشين بأحكام الالتزام بالقانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين التفتيش.

وقال أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والسلامة المهنية، إن هدف المبادرة رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية لأحكام الالتزام بالقانون ولنشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين، ومناقشة ما أسفر عنه التوجيه الفني على إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريتين من مخالفات في أثناء التفتيش على المنشآت خلال عام، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه المخالفات في المستقبل.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مبادرة "مفتش جديد"، هو نظام جديد اتخذته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم المتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.

حضر حفل الختام، عرفان شافعي مدير مديرية ببنى سويف وعلى أبو الحسن وكيل مديرية الفيوم، وسهير نصر مدير عام إدارة تأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، وفائقة مدير إدارة السلامة بالفيوم وأحمد محمود مدير ادارة السلامة ببنى سويف، فضلاً عن جميع مفتشي السلامة والصحة المهنية بالفيوم وبنى سويف.