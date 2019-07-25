بالأسماء.. تسليم 42 تأشيرة حج للعاملين بـ"القوى العاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

سلم وزير القوى العاملة، خلال احتفالية اليوم الخميس، 42 تأشيرة حج وتذاكر طيران للعاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، وشنطة بها مستلزمات الحج للعاملين بالوزارة ومديرياتها التابعة لها بالمحافظات، وذلك وفقًا للتأشيرات المخصصة للوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقواعد الصادرة في هذا الخصوص.

وحسب بيان اليوم، أعرب الوزير، عن تمنيه لضيوف الرحمن بالاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، مطالبًا إياهم بشكر الله على هذه النعمة العظيمة، بفوزهم بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، كي يرجع كل حاج كيوم ولدته أمه.

وسلم الوزير، تأشيرات الحج وتذاكر الطيران لكل من: أسماء درويش زكي درويش، الدسوقي عبد السميع إبراهيم، آمال إسماعيل سعيد عطية الديب، آمال فؤاد أحمد الذاكر، آمال لبيب السعيد، أماني أبو المعارف عبد الرحيم، أماني لطفي عبد الوهاب أبو السعود، أمينة عبد المنعم أمين، إيمان محمد المهدي بسطامي، جملات عبد الله عزب عريضة.

كما شمل التسليم: حمدية إسماعيل محمد إسماعيل، حميدة أحمد محمود، خالد أبو المعاطي عباس، خالد أبو بكر علي محمود سلامة، زينب يوسف محمد، سارة فؤاد علي، سحر فتحي محمد مصطفى، سحر مختار السيد دوة، سمية سعد حسن حبيب، سمية فتحي محمد مصطفى، سيدة يوسف محمد، صلاح عبد السلام محمد طريف، عزة وهدان محروس إبراهيم، عزيزة فوزي عبده شحاتة، على إبراهيم أحمد الزين، فاطمة أحمد حسن سند، فوزية محمد عفيفي، كريمة شعبان عبد الله محروس، ماجدة أحمد محمود نحلة، محمد عبد الرازق عيسى الشعراوي، منتصر أبو المعارف عبد الرحيم، منى عبد الحميد إبراهيم الشناوي، ناهد مهدي نصر الشورابي، نجوى عبد الله شحاتة، نجوى محمد المهدي بسطامي، هدى البنداري إبراهيم راغب، هناء مصطفى كامل، هيثم محمد فكري، وليد حامد إبراهيم جفل، وليد عبد الرحمن سيد إمام، وليد عبد اللطيف علي عطية، محمد إسماعيل محمد قدوس الله.