"الصحفيين العرب" ناعيًا السبسي: قاد تونس بحنكة في مرحلة دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب وفاة الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة بعد حياة حافلة بالإنجازات التي قام بها في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الخميس- إن السبسي قاد السفينة بسلام وحنكة سياسية جنبت بلاده مشاكل كثيرة، ساهمت في أن ينعم الآن الشعب التونسي الشقيق بالأمان والاستقرار، وكان مدافعًا قويًا عن حرية الصحافة والرأي والتعبير، داعيا في ختام البيان بأن يتغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته.