وكيل الأزهر يشارك في الملتقى الوطني السادس للخريجين بأندونسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يشارك الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ووفد رفيع المستوى من علماء الأزهر، في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر"، والذي يعقد في جاكرتا في الفترة من 25 يوليو الجاري إلى أول أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي وكيل الأزهر والوفد المرافق له وزير الشئون الدينية الإندونيسي الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، كما يشارك يوم الأحد المقبل في حفل ذكرى تأسيس جمعية نهضة الوطن، يعقبه الاثنين، حضور حفل افتتاح فرع مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية بإندونيسيا، ويختتم وكيل الأزهر زيارته يوم الثلاثاء بحضور مؤتمر "الوسطية" بمعهد بيت القرآن.

وتأتي هذه المشاركات في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف باعتباره المرجعية الأكثر تأثيرًا للمسلمين في العالم، والقوة الناعمة المصرية الأوسع انتشارًا، ومنبر الفكر الوسطي المعتدل وما قدمه في هذا الشأن من فعاليات ومؤتمرات.

وقد غادر وكيل الأزهر والوفد المرافق له القاهرة اليوم متوجها إلى العاصمة الأندونيسية جاكرتا لحضور الملتقى.