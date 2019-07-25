حدث في 8 ساعات| السيسي ينعي الرئيس التونسي.. وفرصة أخيرة لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة المحلية، كانت البداية باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزراء المشاركين في منتدى غاز شرق المتوسط، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي بعض المشروعات بمدينة الإسكندرية.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية.

السيسي يستقبل رؤساء الوفود المشاركة بمنتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

مدبولي يتفقد "بشائر الخير" بالإسكندرية.. ويوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي كانت لديه إرادة سياسية، ومتابعة دؤوبة للحكومة من أجل تحقيق الإنجازات وتخفيف المعاناة عن أهالينا سكان المناطق غير الأمنة، وتسكينهم فى مناطق تتمتع بجودة الحياة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، مشروعات "بشاير الخير" التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

السيسي ناعيًا الرئيس التونسي: سيرته ستظل حية في وجدان الشعوب العربية

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم السيسي، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكداً أن "المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا".‏

مصر تتقدم للمرتبة 92 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصول مصر على المرتبة 92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، بتقدم 3 مراكز عن عام 2018.

وأكد الوزير أن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال آخر ثلاث سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016.

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شيخ الأزهر ينعي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي توفي اليوم الخميس في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتقدم الأزهر في بيان له الخميس، بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب التونسي الشقيق، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

لمدة شهر.. التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفي غدًا

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكدت الوزارة أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

السيسي يوافق على منحة 100 مليون يوان من الصين الشعبية

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصين الشعبية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، بموافقة الرئيس السيسي على الاتفاقية البالغ قيمتها 100 مليون يوان صيني لتنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبين لاحقا.

"المتر بـ11 ألف جنيه".. الفرصة الأخيرة للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية -صور

تنتهي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس ،من التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة كابيتال ريزيدانس، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

"الفرصة الأخيرة".. التعليم العالي تعلن مد تسجيل طلاب المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء غداً الجمعة الموافق 26 يوليو 2019، حرصاً على منح الطلاب فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.