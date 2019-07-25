رئيس الوزراء: الدولة تضع على أجندة أولوياتها الارتقاء بالخدمات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذي يضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى.

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وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي بشأن مشروع إنشاء مستشفي العجمي العام وتجهيزه وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت منذ نوفمبر 2014 وحتي تاريخه، موضحة أن التكلفة الإنشائية للمستشفي تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه.

وأوضحت وزيرة الصحة أن مستشفي العجمي المركزي ستقدم الخدمة الطبية لجميع الفئات العمرية في مختلف التخصصات الطبية طبقاً لمعايير الجودة الصحية، وبأسعار مناسبة لجميع المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفى تتضمن تخصصات طبية متنوعة؛ في مقدمتها قسم الاستقبال والطوارئ الذي يحتوي على غرفة عمليات طوارئ للعمليات الجراحية الصغرى ذات الطابع الطارئ، وقسم الحوادث، وقسم الغسيل الكلوي، وقسم الجراحة سواء العامة أو التخصصية، فضلاً عن غرف الرعاية (العناية العامة، وعناية القلب)، إلى جانب غرف العمليات حيث يوجد بالدور الخامس 4 غرف عمليات كبرى، وبالدور الثاني أيضاً غرفة عمليات مخصصة لعمليات قسطرة القلب وتركيب الدعامات ولعمليات القلب المفتوح.