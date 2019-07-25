أخبار مصر | رئيس الوزراء: زيادة مخصصات المالية لمشروعات الرصف وإعادة تطوير الطرق بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: زيادة مخصصات المالية لمشروعات الرصف وإعادة تطوير الطرق بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه زار مشروعات تطوير العشوائيات بشاير الخير لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح بشاير ١و٢ ، وبدأ العمل في بشاير ٣و٥ لافتا أن هذا المشروع عند انتهائه سيكون قد وفر ٣٨ ألف وحدة إسكان لنقل سكان المناطق الخطرة مؤكدا أن إسكندرية ستصبح بدون مناطق خطرة.

وأضاف خلال تصريحاته عقب على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية، أنه تفقد مشروعات الأمل ومحور المحمودية مشيرا الى أنه سيدخل هذا المشروع الخدمة خلال هذا العام .

وقال إنه خلال لقائه بأعضاء البرلمان عن محافظة الاسكندرية اتخذ عدة قرارات منها زيادة مخصصات المالية للمشروعات من خلال صندوق تنمية المشروعات اومن وزارة التنمية المحلية لرصف وإعادة تطوير الطرق بالكامل لمحافظة الاسكندرية .

واشار إلى أن الإسكندرية وجهت حجم نمو عشوائي في مرات سابقة تسبب في الغضط على المرافق وسوء حالة الطرق ومشروعات الصرف الصحي والدولة تدخلت وابتدت تعمل على حل البنيه التحتية.