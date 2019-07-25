أخبار مصر | مدبولي: ما يتم توفيره من ترشيد المواد البترولية سيوجه لخدمة المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: ما يتم توفيره من ترشيد المواد البترولية سيوجه لخدمة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن لقائه بأعضاء مجلس النواب تطرق لعدد من الملفات ومنها زيادة المخصصات المالية لمشروعات رصف الطرق بالمحافظات.

وأضاف فى مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، أن اللقاء تطرق لمعاناة المواطنين بالمحافظات من الشهر العقاري، وسيتم توجيه وزير العدل بسرعة ميكنة خدمات الشهر العقاري بالمحافظة.

وقال إن الحكومة تعى حجم التحديات الموجودة من تراكمات عشرات السنين، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى إنشاء مشروعات كثيرة، مؤكدا على أن كل ما سيتم توفيره من ترشيد المواد البترولية سيتم توجيه للمشروعات التى تخدم المواطنين.