أخبار مصر | رئيس الوزراء: تشغيل مستشفى العجمي المركزي أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: تشغيل مستشفى العجمي المركزي أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته لمحافظة الإسكندرية تأتي للاطمئنان على تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مدى التنفيذ .

وأضاف في تصريحات صحفية عقب جولته في محافظة الإسكندرية، أنه بدأ زيارته اليوم للمنطقة الحرة وتعرفت على المشروعات الكبيرة التي تنفذ هناك والتحديات التي تواجه هذه المصانع .

وتابع مدبولي أننا انتقلنا إلى المشروع الذي كان زاره الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الصناعات لإنشاء ١٣ مجمع صناعي يضم ٤٥٠٠ مصنع وأن هذه مشروعات صناعية تخدم على الصناعات الكبيرة، مضيفا أنه زار مستشفي العجمي المركزي وسيتم تشغيلها خلال الفترة القادمة والتشغيل التجريبي الشهر المقبل لافتا أن في شهر أكتوبر المقبل سيتم تشغيلها بالكامل .