أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' ينعى وفاة رئيس تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' ينعى وفاة رئيس تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، وفاة المرحوم الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة، بعد وفاته صباح اليوم.

وقال الاتحاد في بيان له، إن حياة الرئيس الراحل كانت حافلة بالانجازات التي قام بها في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد؛ حيث قاد السفينة بسلام وحنكة سياسية، جنبت تونس الشقيقة مشاكل كثيرة وتنعم الآن بالأمان والاستقرار لصالح الشعب التونسي الشقيق، وكان مدافعًا قويًا عن حرية الصحة والرأي والتعبير، متابعًا: "تغمده الله برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته".