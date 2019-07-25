أخبار مصر | وكيل نقل البرلمان: مؤتمرات الشباب فرصة للاستماع إلى خططهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل نقل البرلمان: مؤتمرات الشباب فرصة للاستماع إلى خططهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب فرصة كبيرة لتبادل الآراء حول أهم القضايا التى تهم قطاع الشباب والدولة المصرية، والتي تضم الشباب من كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى، يجتمعون لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

وأكد "عبدالله"، فى بيان له، أن مؤتمرات الشباب كانت إحدى الوسائل التى عالج بها الرئيس عبد الفتاح السيسى المشكلات التى عانى منها الشباب لعقود طويلة والتى تمثلت فى عدم تمكينهم على الأصعدة الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى عدم وجود تواصل فعال بين الشباب والمسئولين الحكوميين فى الدولة.

وتابع وكيل لجنة النقل: "الآن نشاهد رئيس الدولة يستمع للشباب ويدون ملاحظاتهم ويستجيب لآرائهم ويكلف الحكومة بتنفيذ ما تخرج منه هذه المؤتمرات من نتائج وتوصيات"، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب هى فرصة للاستماع إلى خطط الشباب للقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وتحقيق أهداف التنمية فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة، وأمام العالم أجمع، ما يُشعرهم بأهميتهم كفئة فاعلة فى المجتمع.