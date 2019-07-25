أخبار مصر | "التضامن": توزيع بطاقات خدمات ذوي الاعاقة في محافظات سوهاج وقنا والغربية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": توزيع بطاقات خدمات ذوي الاعاقة في محافظات سوهاج وقنا والغربية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، فى توزيع بطاقات خدمات ذوي الاعاقة فى محافظات سوهاج وقنا والغربية، وذلك فى اطار استكمال توزيع البطاقات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، إنه سيتم استكمال باقي المحافظات يوم الأحد المقبل، بالمنوفية والفيوم ثم محافظات الجيزة والشرقية، بالإضافة إلى توزيع البطاقات فى محافظتى القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء 30 يوليو.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة الاثنين الماضي، فى 11 محافظة وهي "جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد" ثم محافظات القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد" ومن محافظات الدلتا "الدقهلية ودمياط" إلى جانب مرسى مطروح وأسوان".