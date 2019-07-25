مصر | التشكيل الجديد لمديرية أمن القاهرة بعد تصعيد مدير المباحث والحكمدار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الجديد لمديرية أمن القاهرة بعد تصعيد مدير المباحث والحكمدار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رسميا، اليوم الخميس، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وأبقى وزير الداخلية، على اللواء محمد منصور مديرا لأمن العاصمة وتعيين اللواء نبيل سليم مدير لمباحث العاصمة خلفا للواء أشرف الجندي الذي تم نقله مدير لأمن الاسكندرية، كما تم تعيين اللواء عمرو البيلي مديرا لمرور القاهرة خلفا للواء محمود عبدالرازق الذي تم نقلة للجيزة، وتعيين اللواء طارق مرزوق حكمدارا للعاصمة خلفًا للواء هاني جرجس والذي تم تصعيده مديرا للشرطة المتخصصة.