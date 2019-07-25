مصر | رسميًا.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات "الداخلية"

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حركة تنقلات وزارة الداخلية.. الترقية والمد لـ12154 ضابطا حتى رتبة لواء

ونقل وندب 26 مساعد وزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رسميا، اليوم الخميس، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطي لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وضمت الحركة لواء دكتور مصطفى عبدالحميد شحاتة غويل مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية ندب

لواء جمال موسى السيد عبدالبارى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ ندب

لواء محمد السيد طاهر الشريف – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ندب

لواء أنور سعيد على عبدالصمد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى ندب

لواء طارق محمد حلمى إبراهيم علام – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد ندب

لواء هشام محمود محمد نصر – مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا ندب

لواء طارق محمد حسونة على - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا (ندب).

لواء خالد محمد شلبى قاسم - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد ندب

لواء محمد سالم عبدالوهاب جمعة - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا (ندب).

لواء مجدى أحمد السيد أحمد عامر - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد (ندب).

لواء طارق جمال فهمى مجاهد - مساعد الوزير لمنطقة القناة (ندب).

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لواء زكي أحمد أحمد محمد زمزم - مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي (ندب).

لواء رضا عبدالعليم خفاجه سويلم - مساعد الوزير لمنطقة سيناء (ندب).

لواء هانى جرجس نجيب إسناسيوس - مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة (ندب).

لواء أشرف السيد جمال عزالعرب خيرى - مساعد الوزير لقطاع السجون (ندب).

لواء طارق محى الدين على عجيز – مدير أمن القليوبية (ندب).

لواء عاطف عبدالحميد محمد مهران – مدير أمن الشرقية.

لواء محمد محمد محمود أحمد خريصة – مدير أمن جنوب سيناء (ندب).

لواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مدير أمن الإسكندرية (ندب).

لواء محمود على السيد خليل – مدير أمن المنيا (ندب).

لواء أسعد الذكير محمد حافظ – مدير أمن أسيوط (ندب).

لواء رضا على عبدالتواب عبدالجليل – مدير أمن مطروح (ندب).

وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

-تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

-مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

- الترقية والمد لـ12154 ضابط من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء.

- نقل وندب 26 مساعد وزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن.