مصر | اللواء علاء الأحمدي مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء علاء الأحمدي مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدّق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، الخميس، على الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وبحسب بيان، شهدت حركة تنقلات الشرطة 2019 تغييرات شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

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وشملت حركة تنقلات الداخلية 2019 أيضا إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة.

في السياق ذاته، راعت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2019 المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وشملت الحركة تعيين اللواء علاء الأحمدي مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات خلفا للواء خالد فوزي.