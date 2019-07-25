مصر | حركة تنقلات "الداخلية".. "الشريف" مديرًا لأمن الجيزة و"أبو الخير" للمباحث الجنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة تنقلات "الداخلية".. "الشريف" مديرًا لأمن الجيزة و"أبو الخير" للمباحث الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة 2019 وشملت تعيين اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، ونقل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة لمصلحة السجون.

كما شملت الحركة الآتي:

تعيين اللواء عماد صيام مساعدًا للوزير لقطاع الأمن.

اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة مساعدًا للوزير للشئون القانونية.

اللواء علاء الأحمدي مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.

واللواء خالد فوزي مساعدًا للوزير للأمانة العامة.

عادل جعفر مساعدًا للوزير للأمن الوطني.

محمد زمزم مساعدا للوزير للإدارة العامة للكهرباء.

اللواء محمود السبيلي مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

اللواء محمد الألفي مديرا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

اللواء رضا العمدة مديرا لأمن مطروح.

اللواء مجدي المصري مديرًا للاتصالات.

اللواء حمزه عباس لتصاريح العمل.

اللواء ناصر محي للإعلام والعلاقات.

اللواء أسعد ذكير مديرا لأمن أسيوط.

اللواء محمود خليل مديرا لأمن المنيا.

اللواء هشام يحي لحقوق الإنسان.

اللواء طارق الفقي مساعدًا للوزير للأمن المركزي.

اللواء خالد عبد السلام مديرًا لأمن الفيوم.

اللواء أشرف ربيع مديرا لأمن شمال سيناء.

اللواء شريف جلال الوثائق.

اللواء جمال عبد الباري المنافذ.

اللواء محمد الشريف مديرًا لأمن الاسكندرية.

اللواء فتحي الداوي مديرًا للإدارة المركزية للسجون.

اللواء أشرف عز العرب مساعدًا للوزير لقطاع السجون.