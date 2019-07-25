شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مد تنسيق المرحلة الأولى حتى مساء الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك «يأتي حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني».
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