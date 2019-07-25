شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط رشاش جرينوف وبندقية آلية بحوزة عامل في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت خلالها حائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز الغانيم، حيث أسفرت عن ضبط عامل وبحوزته رشاش جرينوف وبندقية آلية.
كان اللواء زكريا صالح، نائب مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي عن ضبط المدعو «ع. ع. م. ع»، 20 سنة، عامل، ومقيم بالغنايم غرب وبحوزته رشاش جرينوف وبندقية آلية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.
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