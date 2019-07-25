شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: فصل المنتمين إلى أي جماعة أو تنظيم فورًا.. ولا مكان لمنافق بيننا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جميع الأئمة والوعاظ بضرورة الالتزام بوسطية الإسلام ووزارة الأوقاف فيما يتعلق بالمجال الدعوى، والبعد عن أية تنظيمات أو جماعات متشددة هدفها النيل من الوطن وتخريبه.

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وقال الوزير، خلال افتتاح الموسم التثقيفي الصيفي للأئمة والواعظات والطلاب الوافدين في معسكر أبوبكر الصديق في الإسكندرية، الخميس، إنه «لا مكان بيننا لأي شخص ينتمي لأي جماعة أو تنظيم في عمل قيادي ودعوى على الإطلاق»، مؤكدًا أن «أي شخص مقتنع بجماعة يذهب إليها بعيدا عن الأوقاف وبلا تردد وبمنتهى الحزم»، مطالبًا قيادات الوزارة والمديريات بـ«فصل أي شخص يثبت وجود انتماء لديه لأي جماعة أو تيار فورًا دون الرجوع إليه».

وأشار «جمعة» إلى أن «من يريد العمل في وزارة الأوقاف فعليه أولا أن يقطع كل الخطوط التنظيمية التي تربطه بها وذلك ليس في محافظة الإسكندرية فقد بل في كافة محافظات مصر»، مستطردًا: «المقتنع بوسطية الأوقاف هيكون واحد بيننا، وأما المقتنع بالجماعة سيكون ذو وجهين أي منافق»، مؤكدًا أن «هؤلاء خطر على الدعوة الإسلامية، وأن الوزارة لن نترك أحد يبث بين المصريين أفكارًا مسمومة».

وأوضح الوزير أنه وقع بروتوكولًا بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن «صك الأضحية» والصدقات وتوفير الأضاحي، مشيرًا إلى أنه بموجب البروتوكول ستوفر وزارة التموين 5 آلاف رأس أضحية، بإجمالى 800 طن لحم، لصالح وزارة الأوقاف ويقضى البروتوكول بقيام وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير لحوم الأضاحي والصدقات المشفاة والمغلفة والمجمدة داخل كراتين للمحافظات التي تحددها وزارة الأوقاف.