شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لعيد الأضحى.. «الزراعة» تطرح 3 آلاف رأس عجول وخراف بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح حوالي 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحي، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأشار أبوستيت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الأضاحي من مزارع الوزارة المختلفة، بأسعار تقل عن الأسواق.

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وقال وزير الزراعة انه تم تحديد سعر موحد للأضاحي هذا العام كالتالي: العجول البقري بسعر 52 جنيه للكيلو القائم، والعجول الجاموسي بسعر 42 جنيه للكيلو القائم، والأغنام والماعز بسعر 60 جنيه للكيلو القائم.

وتطرح الوزارة الأضاحي من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضي، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين «برايم».

وقررت الوزارة طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة.