شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكي خلال لقائه السيسي: «الطاقة» قاطرة أساسية لنمو الاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، وزير الطاقة الأمريكي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الطاقة الأمريكي أشاد بالرؤية المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وكذلك الجهود علي المستوي الوطني بحيث بات قطاع الطاقة يشكل قاطرة أساسية لنمو الاقتصاد المصري وتحقيق خطط التنمية. واضاف راضي أن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع الولايات المتحدة بمختلف جوانبها، بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، مرحبا بمشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط.

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