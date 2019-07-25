شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصحية» تُصدر معايير اعتماد الصيدليات العامة بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، لأول مرة في مصر، متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد للصيدليات العامة، حيث سيشكل تسجيل واعتماد الصيدليات العامة الخطوة الرئيسية لانضمام تلك الصيدليات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، إن تلك المعايير تأتي في إطار الخطوات الحثيثة والمتلاحقة التي تخطوها الدولة نحو تنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتحسين جودته وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتابع: «إعداد تلك المتطلبات والمعايير قد تم وفقا للأساليب العلمية المعتمدة لذلك الغرض واستنادا إلى القواعد العلمية والمعايير الدولية والقوانين والانظمة ذات الصلة وآراء الخبراء بالإضافة إلى إشراك ذوي العلاقة سواءا كانوا أفرادا أو كيانات».