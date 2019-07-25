قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل "الغزالي حرب".. وحبسه 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قَبلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، استئناف النيابة على إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

وقضت المحكمة، باستمرار حبس "الغزالي"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وقررت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، في وقت سابق حبس "الغزالي حرب"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مرات عدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وفق محمد فياض محامي المتهم.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.