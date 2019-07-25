اللواء محمود عبد الرازق مديرا لمرور الجيزة.. و"متولي" للشرطة المتخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهدت حركة التنقلات العامة لوزارة الداخلية التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تغيرات في إدارات المرور لاسيما القاهرة والجيزة.
وشملت الحركة ترقية اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة ليشغل منصب مساعد ويزر الداخلية للشرطة المتخصصة.
وضمت الحركة تعيين اللواء عمرو البيلي مديرا لمرور القاهرة خلفا للواء محمود عبد الرازق الذي تم نقله ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.
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