حركة تنقلات الداخلية.. "عبد المعطي" للتفتيش و"خليلي" لأمن المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
قالت مصادر أمنية، إن حركة وزارة الداخلية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، شملت ترقيات وتنقلات سنوية بين صفوف الضباط على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، أن تم تعيين اللواء عادل عبد المعطي، مساعدًا للتفتيش، واللواء محمود خليلي مديرا لأمن المنيا، واللواء هشام نصر مساعدًا لشمال الصعيد، واللواء طارق علام مساعدًا لجنوب الصعيد.
كما تم تعيين اللواء علاء متولي مساعدًا للشرطة المتخصصة، واللواء عمرو البيلي مساعدًا لمرور القاهرة، واللواء محمود عبد الرازق مساعدًا لمرور الجيزة، واللواء عمرو رؤوف مديرًا لمباحث الشرقية.
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