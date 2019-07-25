اللواء أسعد الذكير مديرًا لأمن أسيوط.. و"مهران" للشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
قالت مصادر أمنية، إن حركة وزارة الداخلية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، شملت ترقيات وتنقلات سنوية بين صفوف الضباط على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، إن تم تعيين اللواء أسعد الذكير، مديرًا لأمن أسيوط ، واللواء عاطف مهران، مديرًا لأمن الشرقية، واللواء ناصر محي، مديرًا للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية.
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